İskele Belediyesi’nden öğrencilere yeni yıl hediyesi

İskele Belediyesi, belediye sınırları içerisindeki ilkokul, anaokulu ve kreşlerde eğitim gören tüm çocuklara yeni yıl hediyelerini ulaştırdı.
İskele Belediyesi, belediye sınırları içerisindeki ilkokul, anaokulu ve kreşlerde eğitim gören tüm çocuklara yeni yıl hediyelerini ulaştırdı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen yeni yıl hediye dağıtımı kapsamında hazırlanan hediyeler, 2025 yılının son ders gününde çocuklara verildi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele’yi ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi ve hediyeleri takdim etti.

Açıklamada, hediyelerin Şehit İlker Karter İlkokulu, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele, Ötüken Özel Eğitim Okulu, İskele Maarif Anaokulu ve Yuvam Anakucağı’nda eğitim gören çocuklara ulaştırıldığı belirtildi.

Hediye dağıtımı kapsamında; ilkokullara yaş gruplarına uygun lego setleri, anaokulu ve kreşlere kinetik kum, özel eğitim okulundaki öğrencilere ise pelüş oyuncaklar verildi.

