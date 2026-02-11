  • BIST 12433.5
CTP Gençlik Örgütü: İskele'de ağaç kesimi yasaklı arazide inşaat izni verildi, 10 dönüm alan tahrip edildi!

CTP Gençlik Örgütü, İskele’de kira sözleşmesinde ağaç kesimi yasak olan ormanlık arazide, Şehir Planlama Dairesi ve İskele Belediyesi tarafından inşaat izni verilmesini eleştirerek, 10 dönümlük alanın tahrip edildiğini açıkladı.
CTP Gençlik Örgütü: İskele’de ağaç kesimi yasaklı arazide inşaat izni verildi, 10 dönüm alan tahrip edildi!

CTP Gençlik Örgütü, İskele’de kiralanan ormanlık arazide ağaç kesildiğini ve 10 dönüm alanın tahrip edildiğini savunarak, sürece onay veren tüm yetkililere “Doğanın talanına geçit yok” sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, İskele’de orman arazilerinin tahrip edildiğini belirterek yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, dünyada yeşilin korunmasına yönelik adımlar hız kazanırken ülkede uzun yıllardır benzer olayların tekrarlandığı ileri sürüldü. İskele’de orman arazilerinin rant uğruna yok edildiği iddia edilen açıklamada, kamuoyunun öfkeyle süreci izlediği ifade edildi.

CTP Gençlik Örgütü, bakan Hüseyin Çavuş'un kiraladığı ormanlık arazide, kira sözleşmesinde ağaç kesilmesinin yasak olmasına ve imar planında alanın ormancılık dışındaki tüm faaliyetlere kapalı olmasına rağmen Şehir Planlama Dairesi’nin inşaat projesine planlama onayı verdiğini, İskele Belediyesi’nin ise inşaat ruhsatı çıkardığını öne sürdü.

Açıklamada, söz konusu süreç sonucunda 10 dönüm orman arazisinin tahrip edildiği ve ağaçların tamamen yitirildiği savunuldu.

CTP Gençlik Örgütü, “Ayrım yapmadan, bu kayıpta parmağı olan tüm siyasi, yönetici ve sermayedarlara açık çağrımızdır: yitirdiğimiz ormanlar babanızın malı değil, yaşanabilir bir geleceğin tek teminatıdır” ifadelerini kullandı.

Gençlik Örgütü, duyarsızlık ve rant hırsıyla talan edilen her dönüm ormanın, gençlerin gelecekte iklim krizi ve ekolojik yıkımla karşı karşıya kalma riskini artırdığını belirterek, “Doğa elbet kazanır, fakat biz doğanın kazanmasını beklemeyeceğiz. Doğanın talanına geçit yok” dedi.

