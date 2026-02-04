  • BIST 12433.5
Orman Dairesi harekete geçti
İskele'de ormana inşaat durduruldu!

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel İskele’deki ormanlık alanda gerçekleştirilen inşaatla ilgili vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine Orman Dairesi ile temasa geçtiklerini ve ilgili inşaatın durdurulduğunu açıkladı.

Orman Dairesi kayıtlarına göre kiralanan alanda ağaç kesiminin yasak olduğuna dikkat çeken Tel, buna karşın şu ana kadar yaklaşık 10 dönümlük orman alanının tamamen söküldüğünü söyledi.

Devlet malı olan orman arazisinin kiralanmasının ve kira sözleşmesinin hukuka aykırı olduğunu savunan Tel, Bakanın böyle bir yetkisi bulunmadığını, ilgili kurumların da ciddi hatalar yaptığını ifade etti. Hiçbir orman arazisinin kiralanamayacağını vurgulayan Tel, Bakanın Meclis kürsüsünde kullandığı “rekreasyon amacıyla kiralandı” ifadesini de yakışıksız olarak nitelendirdi.

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel açıklamalarını Kıbrıs Postası TV’de Canan Onurer’in hazırlayıp sunduğu "Sabahın Haberleri" programında yaptı.

