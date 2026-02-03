İskele'de Orman Talanına Dur Denmeli! Kira Sözleşmesi Derhal İptal Edilmelidir

İskele’de “denize sıfır” konumda bulunan 21 dönümlük orman arazisi, kamu yararı hiçe sayılarak rant uğruna talan edilmiştir.

Yürürlükteki İmar Planı’na göre söz konusu alanlar, ormancılık dışındaki tüm faaliyetlere kesin olarak kapalıdır. Buna rağmen Şehir Planlama Dairesi yapılması planlanan projeye onay vermiş, İskele Belediyesi ise inşaat ruhsatı düzenlemiştir.

İmzalanan kira sözleşmesi ve Orman Dairesi’nin açık beyanına göre, bu arazide ağaç kesimi kesinlikle yasaktır. Ancak bugün gelinen noktada yaklaşık 10 dönümlük orman alanı tamamen sökülmüş, doğa geri dönülmez şekilde tahrip edilmiştir.

Bu tablo karşısında İskele Belediyesi’ne açık çağrımızdır:

Bu rezilliğin devam etmesini derhal durdurun, sözleşmeye ve yasaya aykırı inşaatı mühürleyin.

Esas çağrımız ise kira sözleşmesinde imzası bulunan Tarım ve Orman Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle’ye dir:

Sözleşmeye açıkça aykırı biçimde orman talanı yapan şirketin kira sözleşmesini derhal iptal ediniz, kamu adına hukuki süreci başlatınız ve şirket hakkında dava açınız.

Kamu adına görev yapan herkesi, görevlerini yapmaya, hukuku ve doğayı korumaya davet ediyoruz.

Bu bir tercih değil, anayasal ve vicdani bir sorumluluktur.

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi