AKEL: İngiltere, Kıbrıs'taki garanti sisteminin kaldırılmasıyla ilgili tezinde tutarlı kalmalı

Stefanu, Londra temaslarında İngiltere’nin Kıbrıs sorununda BM kararlarına ve garanti sistemine ilişkin daha önce dile getirdiği tezlerde tutarlı kalması gerektiğini söyledi.
AKEL: İngiltere, Kıbrıs'taki garanti sisteminin kaldırılmasıyla ilgili tezinde tutarlı kalmalı

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu geçen hafta gittiği Londra’da, “İngiltere’nin, BM kararlarına ve garanti sistemiyle ilgili daha önce dile getirdiği tezinde tutarlı kalması gerektiğini” söyledi.

Haravgi ve Fileleftheros’a göre Stefanu Mayıs 2026’da yapılacak genel seçimlere yönelik çalışma için partisinden bir heyetle bir heyetle geçen hafta Londra’ya gitti. Bu çerçevede İngiliz hükümet yetkilileri ve milletvekilleriyle Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri İngiltere’nin Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması çabalarında oynayabileceği rol, iskan krizi ve enerji yoksulluğu gibi sosyal politika konularını görüştü.

Stefanu İngiltere Dışişleri Bakanlığı Akdeniz Ofisi başkan vekili Nicolas Aleksander ile Kıbrıs sorunundaki gelişmeleri, İşçi Partili eski iskandan sorumlu bakan Angela Reinar ile sosyal meselelerini görüştü.

İngiliz muhataplarına Kıbrıs sorununda müzakerelerin, tarafların anlaşmaya yaklaştığı 2017’de koptuğu yerden yeniden başlaması gerektiğini söyleyen Stefanu iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliğe sahip federasyon çözümüne bağlı kalınması gerektiğini savundu.

Stefanu İngiltere’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili kararların şekillendirilmesinde belirleyici rol oynadığına işaret ederek “İngiltere BM kararlarında ve daha önce dile getirdiği; garanti sistemine son verilmesi tezinde tutarlı kalmalı” ifadesini kullandı.

Şu ana kadar Kıbrıs sorununda kısıtlı bir ilerleme olmasından kaygı da belirten Stefanu görüşmelerin yoğunlaştırılmasından yana tavır koydu. Stefanu, “Güven Yaratıcı Önlemlere ve halihazırda kaydedilen yakınlaşmaların korunmasına vurgu yapılması gerektiğini” söyledi.

