  • BIST 12433.5
  • Altın 7361.45
  • Dolar 43.4064
  • Euro 52.0794
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKALazkiye'de devlet kurumlarında kadınlara makyaj yasağı

Erhürman ve Hristodulidis, Holguin ev sahipliğinde ara bölgede bir araya geldi

»
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın ev sahipliğinde Lefkoşa ara bölgede bir araya geldi.
Erhürman ve Hristodulidis, Holguin ev sahipliğinde ara bölgede bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın ev sahipliğinde bir araya geldi.

Görüşme saat 11.00 sıralarında Lefkoşa ara bölgede bulunan BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne’nin ikametgahında başladı.

İkametgaha ilk olarak Rum Yönetimi Lideri Hristodulidis, ardından da Cumhurbaşkanı Erhürman geldi. İki lider ikametgah girişinde Holguin ve Diagne tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman’a Müsteşar Mehmet Dânâ, Rum Lider Hristodulidis’e ise Rum müzakereci Menelaos Menelau eşlik ediyor.

Görüşme, Holguin’in Kıbrıs’taki dört günlük temasları kapsamında gerçekleşiyor. Pazartesi günü adaya gelen Holguin, ilk olarak liderlerin temsilcileri, dün ise iki liderle ayrı ayrı bir araya gelmişti.

Holguin, Rum lider Hristodulidis’le görüşmesi ardından yaptığı açıklamada, bugünkü toplantıda Cumhurbaşkanı Erhürman’ın dört maddelik metodolojisinin ele alınacağını söylemişti.

Müsteşar Dânâ tarafından Cumhurbaşkanı Erhürman’ın dün Holguin’le görüşmesi ardından yapılan yazılı açıklamada, çözüm ikliminin yaratılması için iyi niyetli ve yapıcı adımlar atılması gerektiği ve buna hazır olduklarını vurgulanmıştı.  

Holguin ve liderler, en son 11 Aralık’ta ara bölgede bir görüşme gerçekleştirmişti. Liderler aynı gün Kayıp Şahıslar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı’nı da ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanlığı, bugünkü toplantının ardından Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığında bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Toplantı saati üçlü görüşmenin bitişine göre belirlenecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Holguin’in ay sonundan önce adada olması bekleniyor19 Ocak 2026 Pazartesi 12:29
  • Holguin, ocak sonunda adaya geliyor14 Ocak 2026 Çarşamba 14:33
  • Tarafların tezleri Guterres’in önünde: Siyasi eşitlik ve kaldıraç olarak AB-Türkiye ilişkileri11 Ocak 2026 Pazar 20:05
  • Kemal Baykallı: Kıbrıs’ın çözümsüzlükle yaşama lüksü kalmamıştır06 Ocak 2026 Salı 17:06
  • Nikos Hristodulidis: Özlü ve kalıcı çözüm Kıbrıs sorununun bütünlüklü çözümüdür31 Aralık 2025 Çarşamba 15:23
  • Rum Medyası: Türkler Mammari’de bir çiftçi ve traktörüne saldırdı30 Aralık 2025 Salı 15:27
  • Hristodulidis: Kıbrıs sorununun çözümüne uluslararası ilgi artıyor28 Aralık 2025 Pazar 16:21
  • Rum basını...Kıbrıslı Türkler, Türkler, Ruslar, Ukraynalılar'a yeni mülk davaları gelecek!28 Aralık 2025 Pazar 16:09
  • Kıbrıs sorununda 2025 yılı: Kıbrıslı Türkler kendisini temsil edecek yeni liderini seçti!28 Aralık 2025 Pazar 11:06
  • Holguín: Kıbrıs’ta yeni bir fırsat penceresi var ama erken 5+1 süreci riske atabilir25 Aralık 2025 Perşembe 12:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti