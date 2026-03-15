Erhürman Kızılay İftar Sofrası’nda vatandaşlarla buluştu

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa’da kurulan Kızılay İftar Sofrası’nı ziyaret ederek vatandaşlarla aynı sofrada bir araya geldi. Erhürman, yemek dağıtımına katılarak Ramazan’ın dayanışma ruhuna ortak oldu.
Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk Kızılay’ın ev sahipliğinde ve Türk Kızılay’ın desteğiyle Lefkoşa Terminal Merkezi’nde kurulan “Kızılay İftar Sofrası”nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erhürman’a ziyaret sırasında Kıbrıs Türk Kızılay Başkanı Sezai Sezen ve Kuzey Kıbrıs'ta temaslarda bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz eşlik etti. Vatandaşlarla sohbet eden Erhürman, yemek dağıtımına katılarak Ramazan ayının dayanışma ruhuna ortak oldu.

TÜRK KIZILAY'DAN RAMAZAN DAYANIŞMASINA DESTEK

Kıbrıs Türk Kızılay’ın koordinasyonunda ve Türk Kızılay’ın destekleriyle gerçekleştirilen program kapsamında, Türk Kızılay’a ait Mobil Mutfak TIR’ında hijyen ve kalite standartlarına uygun şekilde hazırlanan iftar yemekleri her gün ortalama 850 kişiye ikram ediliyor.

İNSANİ YARDIM SEFERBERLİĞİ DEVAM EDİYOR

Ramazan ayı süresince gıda ve temel ihtiyaç desteğine yönelik yardımlar da eş zamanlı olarak devam ettiği belirtilirken, Türk Kızılay tarafından bağışlanan gıda kolileri ile kıyafet, ayakkabı ve çeşitli tekstil ürünlerinden oluşan insani yardım malzemeleri, Kıbrıs Türk Kızılay ekipleri, Türk Kızılay şube başkanları ve Kıbrıs Genç Kızılay gönüllülerinin katılımıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
