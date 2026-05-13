Eczacılar, ses yükseltiyor: Yanlış sistemin bedelini halk sağlığıyla öder

Eczacılar, 14 Mayıs Eczacılık Günü öncesinde seslerini sokakta yükseltiyor. ”, “Eczacısız ilaç olmaz” ve “Devlet sağlık sistemini yönetsin, ilacı eczacı verir” afişleriyle mesaj veriyor. Onkoloji gibi ciddi öneme sahip ilaçların eksik olduğu belirtilirken, yaşanan sorunların bedelini vatandaşın ödediği ifade ediliyor.

''ONKOLOJİ GİBİ HAYATİ ÖNEME SAHİP İLAÇLARA CİDDİ ERİŞİM SORUNU YAŞANIYOR''

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, eczacıların yaşadığı sorunların ve taleplerin çok net olduğunu söyledi. Eczanelerde bulunabilen ilaçlara rağmen ihalelerin sürdüğünü belirten Öksüz, onkoloji gibi hayati öneme sahip ilaçlara erişimde ciddi sorunlar yaşandığını kaydetti.

Öksüz, kimsenin hastane koridorlarında eczacısız ilaç aramak zorunda kalmaması gerektiğini ifade etti. Öksüz taleplerinin vatandaşın evinden en yakın eczaneye giderek, ilacını ücretsiz ya da sigorta kapsamında güvenle alabilmesi olduğunu belirtti.

''KAMUDA ECZACI EKSİKLİĞİ VAR''

Eczacıların devletin ilaç getirmesine karşı olmadığını dile getiren Öksüz, devletin planlama yapmasını, hangi ilacın temin edileceğini belirlemesini istediklerini söyledi. Öksüz, ilacın hastaya doğru, güvenli ve denetimli ulaştırılacağı yerin eczane olduğunu, sorumlusunun ise eczacı olduğunun altını çizdi. Kamuda eczacı eksikliği olduğunu belirten Öksüz, buna rağmen eczacının sistem dışına itilmesinin doğrudan hizmetin aksamasına ve vatandaşın mağdur olmasına yol açtığını ifade etti.

Eczacı yoksa vatandaşın ilaca ulaşamayacağı uyarısında bulunan Öksüz, eczacısız sadece ilacın değil, sağlığın da eksik kalacağının altını çizdi.

Reçete soruşturmasını anımsatan Öksüz, uygulanan teminat kararlarının eczacıların dolaşım özgürlüklerini kısıtladığını, eczacıların ciddi şekilde zorlandığını söyledi. Öksüz, meselenin bir meslek meselesi olmadığını, halk sağlığı olduğunu belirtti.