CTP Mağusa İlçe Örgütü'nden “Yaza Merhaba” etkinliği: CTP ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak iradeye sahip

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Mağusa’da düzenlenen “Yaza Merhaba Buluşması” etkinliğinde yaptığı konuşmada, CTP’nin tek başına iktidar hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini belirterek, “Bu memleketi her alanda ayağa kaldıracağız” dedi.

İncirli: CTP ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak iradeye ve hazırlığa sahip

CTP Mağusa İlçesi “Yaza Merhaba” etkinliğinde buluştu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi, “Yaza Merhaba Buluşması” etkinliği düzenledi. Partililerin ve yurttaşların yoğun katılım gösterdiği etkinliğe, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Milletvekilleri Asım Akansoy, Erkut Şahali, Sami Özuslu ile Şifa Çolakoğlu, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp katıldı. Etkinlikte yurttaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Sıla Usar İncirli, vatandaşlarla sohbet etti.

CTP’nin dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan buluşmada yurttaşlar şarkılar eşliğinde keyifli ve samimi anlar yaşarken, örgütlü mücadele ve birlikte güçlenme mesajı da öne çıktı.

SILA USAR İNCİRLİ: ŞEFFAF, ADİL VE KATILIMCI BİR YÖNETİM KURACAĞIZ

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, burada yaptığı konuşmada CTP’nin tek başına iktidar hedefi doğrultusunda kararlılıkla yürüdüğünü vurguladı. CTP’nin yönetim anlayışının şeffaf, katılımcı ve ortak akla dayalı olacağının altını çizen İncirli, kurulacak iktidarın yol haritasının halkla birlikte oluşturulduğunu kaydetti.

Konuşmasının devamında birlik ve dayanışma mesajı veren İncirli, CTP’nin kimseyi ayrıştırmadan toplumun tüm kesimlerini kucaklayacağını belirtti. Partinin en büyük güçlerinden birinin örgütlü mücadele olduğunu belirten İncirli, “CTP iktidar olacak ve kalıcı bir iyileşme sağlamak için çok çalışacağız. Bu memleketi her alanda ayağa kaldıracağız” dedi. CTP’nin ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak iradeye ve hazırlığa sahip olduğunu vurguladı.