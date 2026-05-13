“Yem Yasa Tasarısı” komitede görüşülmeye başlandı

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, bugün saat 09.00’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Ahmet Savaşan başkanlığında toplandı.

Komite toplantısında gündemde bulunan Yem Yasa Tasarısı madde madde ele alınırken, tasarıya ilişkin çalışmaların bir sonraki toplantıda devam edeceği belirtildi.

Toplantıya davetli olarak Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvancılık Dairesi, Tarım Dairesi, Veteriner Dairesi, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, AB Koordinasyon Merkezi, Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği temsilci ve yetkilileri katılarak tasarıyla ilgili görüşlerini sundu.

Ahmet Savaşan başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Fide Kürşat ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.