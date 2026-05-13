Trump'tan İran'a açık tehdit: Ya anlaşacağız ya da yok edilecekler

Türkiye'de denizlerde yeni dönem: Mavi Vatan Kanunu geliyor

AK Parti’den “Mavi Vatan” hamlesi: Deniz yetki alanları için yeni yasa geliyor
Türkiye'de denizlerde yeni dönem: Mavi Vatan Kanunu geliyor

TRT Haber’de yer alan habere göre, Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki egemenlik haklarını koruyacak ve uluslararası sulardaki standartlarını belirleyecek kapsamlı bir yasal düzenleme için çalışmalar başlatıldı. Hazırlanan teklifle, daha önce farklı mevzuatlarda yer alan veya kanunlarda boşluk bulunan hususlar tek bir çatı altında toplanarak yasal bütünlük sağlanacak.

Deniz yetki alanları yasal statüye kavuşuyor

Düzenleme kapsamında, Türkiye’nin denizlerdeki sınırlarını teşkil eden münhasır ekonomik bölge (MEB) ve kıta sahanlığı sınırları temel bir kanunla kural haline getirilecek. Kanun teklifiyle Türkiye’nin kendi yetki alanları içinde uygulayacağı hukuki standartlar netleştirilecek ve uluslararası sulara açılan deniz sahaları koruma altına alınacak.

“Gri bölgeler” uluslararası hukuka göre tanımlanacak

Hazırlanan taslakta, özellikle Ege Denizi’nde Türkiye ile Yunanistan arasında zaman zaman gerilime neden olan ve “gri bölge” olarak adlandırılan ada, adacık ve kayalıkların hukuki statüsü de ele alınıyor. Söz konusu coğrafi formasyonların tarifi ve statüsü, Uluslararası Deniz Hukuku ilkeleri doğrultusunda “Mavi Vatan Kanunu” içinde yer alacak.

TSK ve Dışişleri Bakanlığının görüşleri alındı

Kanun teklifinin hazırlık sürecinde, Dışişleri Bakanlığı bürokratları ile koordineli bir çalışma yürütülüyor. Taslak düzenleme oluşturulurken Uluslararası Deniz Hukuku normları ile Türk kanunları karşılaştırmalı olarak analiz edildi. Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının teknik görüş ve önerileri de çalışmaya dahil edildi.

Mavi Vatan doktrinini iç hukukun bir parçası haline getirecek olan kanun teklifinin, Kurban Bayramı sonrasında TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor.

