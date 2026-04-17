Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumuna katıldı.

Bu yılın teması “Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Başetmek” olarak belirlenen forumda, daha iyi bir gelecek inşa edebilmek için sorunları öngörebilmenin ve etkin biçimde ele alabilmenin önemine vurgu yapıldı.

Antalya'da NEST Kongre Merkezi’nde bu yıl beşincisi düzenlenen etkinliğe 150'den fazla ülkeden 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı ve 40'tan fazla dışişleri bakanı katıldı.