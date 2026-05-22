Fatih Altaylı: Erdoğan, Trump'la görüşünce butlan kararının geleceğini anladım

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararına ilişkin YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesinin ardından butlan kararının geleceğini tahmin ettiğini söyledi. Altaylı, "2025 Mart'ında İmamoğlu'nun gözaltı alınmasından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la bir görüşme yapmıştı. Dün de yani bu karardan önce de yine bir Trump görüşmesi oldu. Trump görüşmesi olunca ben gazeteci arkadaşlara dedim ki butlan tamam." ifadelerini kullandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultayları için "mutlak butlan" ve Özgür Özel yönetimine yönelik "tedbiren görevden uzaklaştırma" kararı verdi. Karar, siyaset gündemini hareketlendirdi. Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu.

Altaylı, konuya ilişkin şunları kaydetti:

Tahmin ettiğimiz ama ya o kadarını da inşallah yapmazlar dediğimiz, yapacaklarından neredeyse emin olduğumuz ama yapmayabilirler mi acaba diye de düşündüğümüz bir şey oldu.

İktidar çaresizleştikçe yani çaresizleşme derken şunu kastediyorum. Oylarını arttıramadıkça yani ne yaparsa yapsın ekonomi düzelmiyor. Konjonktür lehlerine gelişmiyor. Yani hiçbir şey istedikleri mi gitmiyor. Evet. bazı şeyler oluyor ve bunlar belki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tecrübesi işte konumu bakımından pozitif etkiliyor olabilir ama sonuçta yeterli oya taşımıyor onları.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar aday olsa bile ki olur mu olmaz mı onları da bilmiyoruz ayrıca henüz daha. Onun için de bir şey yapmak lazım. İşte bir şey yapıldı. Ekrem İmamoğlu hapse atıldı, yargılanıyor. Yargılama çok istendiği gibi gitmiyor anladığım kadarıyla. Özellikle Murat Kapki'nin beyanatı falan ne diyeyim hoşa gidecek şeyler değil davayı açanlar açısından çok istedikleri gibi ilerlemiyor. O yüzden de butlana daha çok ihtiyaç oluşmaya başladı. Yani kendisi güçlenemeyince CHP'yi zayıflatmayı tercih ediyor iktidar partisi. CHP'yi de öyle zayıflat, böyle zayıflat. Tamam ama ya bir türlü denge bozulmuyor. İşte ikisi de 30 civarında oy alıyorlar. Artık bunu değiştirmek için iktidar her şeyi yapıyor, yapacaktı. Geçen sene burada söyledik. Butlan gelecek dedik. Hatta butlan gelirse Kılıçdaroğlu sokağa çıkamaz dedik. CHP baraj sorunu bile yaşayabilir dedik. Tarihinin en düşük oy oranına ulaşır dedik. Diğer muhalefet partilerine bu işe yarar dedik.

Sonrasında ya acaba butlan olmayabilir mi, Türkiye'de bir adalet var mı falan gibi bir hissiyat da oluştu. Çünkü bir mahkeme bununla ilgili farklı bir karar verdi. Reddetti ama tabii bırakmadılar. İşte oradan istinafa gitti falan. İşte bu karar istinafın kararı olarak çıktı karşımıza. Açık söylemek gerekirse beklenmedik bir karar değil.

Ben 14 Nisan'da evet bunu yazmışım. Ben dedim ki butlan geliyor. Hatta daha sonra da şöyle bir yazı yazdım, savaş butlanı biraz geciktirebilir dedim. Çünkü savaş nedeniyle Türkiye'de bir ekonomik sıkıntı var, mecburen o savaş sırasında bir döviz çıkışı veya bir altın satışı falan olunca iki şoku birden yaşamamak için onu biraz ertelediler demiştim. Demek ki fazla ertelememişler.

2025 Mart'ında İmamoğlu'nun gözaltı alınmasından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la bir görüşme yapmıştı. Dün de yani bu karardan önce de yine bir Trump görüşmesi oldu. Trump görüşmesi olunca ben gazeteci arkadaşlara dedim ki butlan tamam. Yani Butan yola çıktı. Hatta daha doğrusu yola çıkmıştı zaten. Yolu tamamladı, istasyona vardı. Çünkü Trump'la görüşmenin konularından bir tanesi de büyük ihtimalle, bunun yaratacağı semptomlar ve bu semptomlara karşı Amerika'dan işte başka birtakım ülkelerden belki Körfez'den ne gibi destekler sağlanabileceği idi diye yorumlamak mümkün."