2026 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Türkiye Resmi Gazetesi’nde yayımlandı

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan 2026 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, Türkiye Resmi Gazetesi’nde yayımlandı.
Anlaşmada, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki iktisadi ve mali iş birliğinin sürdürülmesine ilişkin şartlar yer aldı. İş birliğinin çerçevesini, iki ülke arasında yürütülen iş birliği çerçevesini ortaya koyan amaç ve politikaların yer aldığı Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Çerçeve Belgesi oluşturuyor.

Anlaşmaya göre KKTC Hükümeti, İşbirliği Çerçeve Belgesi Eylem Planı’nda yer alan reform ve eylemleri gerçekleştirmeyi, mali disiplin çerçevesinde kamu maliyesi için gelir artırıcı ve gider azaltıcı tedbirleri, reform ve yasaları hayata geçirmeyi, 2026 ve 2027 mali yıl bütçe yasalarında yerel idare açığını azaltmayı, kamu iktisadi teşebbüsleri dahil tüm kamu kurum ve kuruluşlarının borç stokunun artışını önleyecek ve borç sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeler yaparak mali disiplini güçlendirmeyi taahhüt etti.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ise anlaşma kapsamında KKTC’ye Türk lirası cinsinden 20 milyar 700 milyon TL’ye kadar hibe yardımında bulunacak.

Bu kapsamda altyapı yatırımı ve reel sektör projelerine 10 milyar 315 milyon TL, faaliyet ödeneklerine 735 milyon TL ve savunma ödeneklerine 9 milyar 650 milyon TL ayrılacak.

Anlaşmada ayrıca, Türk lirası cinsinden ABD doları karşılığı olmak üzere 2 milyar 300 milyon TL’ye kadar kredi yardımı yapılması öngörüldü. Buna göre kamu sektörü cari bütçe açığına katkı için 300 milyon TL, kamu sektörü diğer giderleri için 1 milyar 500 milyon TL ve reform destekleme ödeneği olarak 500 milyon TL kaynak sağlanacak.

Öte yandan Lefkoşa Kaynaklı Altyapı ve Reel Sektör Projeleri ile Ankara Kaynaklı Altyapı ve Reel Sektör Projeleri için ayrılan hibelerin, anlaşmada yer alan usul ve esaslar çerçevesinde kullanılacağı belirtildi.

 

