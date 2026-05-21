ARUCAD, Anafartalar Lisesi Öğrencilerine Sosyal Medya ve Benlik Algısı Semineri Düzenledi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), gençlerin dijital dünyadaki deneyimlerine dikkat çekmek amacıyla Anafartalar Lisesi öğrencilerine yönelik iki farklı seminer gerçekleştirdi.
ARUCAD Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğretim üyesi Dr. Ahmet İyici ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi Klinik Psikoloğu Simge Altınkök Koçar tarafından verilen seminerlerde, sosyal medya kullanımının birey üzerindeki etkileri farklı yönleriyle ele alındı.

Dr. Ahmet İyici tarafından gerçekleştirilen “Bilinçli Sosyal Medya Kullanımı” başlıklı seminerde; dijital çağın gençler üzerindeki etkileri, sosyal medya bağımlılığı, dijital ayak izi, yanlış bilgi, siber zorbalık ve çevrimiçi güvenlik konuları ele alındı. Seminer kapsamında öğrencilere sosyal medyada kişisel mahremiyetin korunması, güvenilir bilgiye ulaşma yöntemleri ve dijital ortamda karşılaşılabilecek risklere karşı bilinçli hareket etmenin önemi aktarıldı.

Klinik Psikolog Simge Altınkök Koçar ise “Filtreli Benlik” başlıklı sunumunda, sosyal medyanın benlik algısı ve psikolojik iyi oluş üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Koçar, sosyal medyada paylaşılan içeriklerin çoğunlukla “seçilmiş” ve filtrelenmiş bir gerçeklik sunduğunu vurgulayarak; gençlerin beğeni, takipçi sayısı ve dijital geri bildirimler üzerinden kendilerini değerlendirmelerinin psikolojik etkilerini öğrencilerle paylaştı. Sunumda ayrıca sosyal karşılaştırma, siber zorbalık, dışlanma korkusu ve öz-değer algısı gibi konular bilimsel araştırmalar eşliğinde ele alındı.

Gerçekleştirilen seminerlerde öğrencilerin dijital dünyayı daha bilinçli kullanmaları, sosyal medya ile kurdukları ilişkiyi sorgulamaları ve çevrimiçi ortamda psikolojik dayanıklılık geliştirmeleri amaçlandı.

ARUCAD, gençlerin yalnızca akademik değil; dijital farkındalık, psikolojik iyi oluş ve medya okuryazarlığı alanlarında da bilinçlenmesini destekleyen çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor.

