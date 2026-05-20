TDP Sağlık Komitesi: Bu olay örtbas edilemez

TDP Sağlık Komitesi, Ercan Havalimanı’nda 4 embriyonun ülke dışına kaçırılmak üzereyken yakalandığı iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu olay örtbas edilemez" ifadelerini kullandı.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Sağlık Komitesi, Ercan Havalimanı’nda 4 embriyonun ülke dışına kaçırılmak üzereyken yakalandığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, yaşananların yalnızca bir kaçakçılık olayı olarak değerlendirilemeyeceği vurgulanırken, insan hayatını, etik değerleri, kadın ve çocuk haklarını doğrudan ilgilendiren çok ciddi iddiaların bulunduğu ifade edildi.

TDP Sağlık Komitesi, “sağlık turizmi” adı altında yıllardır büyüyen yapının yeterli denetimden uzak bırakıldığını savunarak, olayın Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası itibarı açısından da ağır sonuçlar doğurabilecek nitelikte olduğunu kaydetti.

Komite açıklamasında, kamuoyu adına yanıt bekleyen birçok kritik soru bulunduğu belirtilerek, şu noktaların aydınlatılması çağrısı yapıldı:

• Yakalanan kişinin tek başına mı hareket ettiği,

• Olayın arkasında organizasyon veya uluslararası bağlantılar bulunup bulunmadığı,

• Daha önce benzer vakaların yaşanıp yaşanmadığı,

• Embriyoların hangi tüp bebek merkezleriyle bağlantılı olduğu,

• İnsan ticareti ve biyolojik materyal kaçakçılığı ihtimalinin araştırılıp araştırılmadığı.

Açıklamada ayrıca, tüp bebek merkezlerine ilişkin mevzuatın çağdaş, şeffaf ve sıkı denetime dayalı hale getirilmesi gerektiği belirtilirken, sağlık alanındaki denetimsizliğin artık sürdürülemez noktaya geldiği ifade edildi.

TDP Sağlık Komitesi, süreçle ilgili şu çağrıları yaptı:

• Soruşturmanın bağımsız ve şeffaf yürütülmesi,

• İlgili tüm sağlık kuruluşlarının denetlenmesi,

• Tüp bebek merkezlerine ilişkin yasal düzenlemelerin güncellenmesi,

• Sağlık turizmi alanındaki denetimsizliğin sona erdirilmesi,

• Kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirilmesi.

Açıklamanın sonunda ise, “Ülkemiz denetimsizliğin ve kuralsızlığın merkezi haline gelemez. İnsan hayatı üzerinden kurulan karanlık düzenlere sessiz kalınamaz” ifadelerine yer verildi.