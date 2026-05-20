Haspolat-Güngör anayolunda ormanlık alanda yangın

Haspolat-Güngör anayolunun batı kısmındaki ormanlık alanda çıkan yangın, geniş bir alanda zarara yol açtı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ederken, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Polis açıklamasına göre, 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.45 sıralarında, Haspolat-Güngör anayolunun batı kısmında bulunan ormanlık alanda henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına polis itfaiye ekipleri, Sivil Savunma, Orman Dairesi, askeri personel ve sivil bir şahsa ait kepçe ile müdahale edildi.

Çıkan yangın sonucu yaklaşık 20 dönümlük alan içerisindeki maki bitki örtüsü, kuru otlar, çöp ve molozlar tamamen yanarken, yaklaşık 10 çam ağacı da kısmen yanarak zarar gördü.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.