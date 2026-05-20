5 erkek öğrencisini taciz ettiği iddiası ile mahkemede!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ali Aydoğanlı zanlı hakkında iddiaları aktardı. Polis, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir okulda öğretmen olarak çalışan zanlının, 2025-2026 yılları arasında sekizinci ve dokuzuncu sınıfta okuyan 14 - 16 yaş aralığındaki beş erkek çocuğu cinsel saldırı, cinsel taciz ve 16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı suçlarını işlediği iddiasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, şikâyetin 19 Mayıs’ta yapıldığını zanlının aynı gün Girne limanından çıkış yaparken tutuklandığını söyledi.