Konut Edindirme (Değişiklik) Yasası yeniden komitede

Cumhuriyet Meclisi tarafından verilen bilgiye göre, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, bugün saat 10.30’da UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Anayasa uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından bir daha görüşülmek üzere komiteye gönderilen Konut Edindirme (Değişiklik) Yasası ele alındı. Genel görüşmesine başlanan yasayla ilgili çalışma bir sonraki toplantında devam edecek.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.

Komite toplantısında CTP Milletvekili Erkut Şahali de yer aldı.