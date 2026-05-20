İŞAD: Etik değerlere bağlı, tarafsız ve toplum yararını gözeten tüm basın kuruluşlarının yanındayız

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Başkanı Enver Mamülcü, etik değerlere bağlı, tarafsız ve toplum yararını gözeten tüm basın kuruluşlarının yanında olduklarını belirtti.

Mamülcü yaptığı yazılı açıklamada, son dönemlerde ülkede basın kuruluşlarına ve gazetecilik mesleğine yönelik

“sistematik söylemler ile kamu vicdanını rahatsız eden bazı girişimler” olduğunu, bunları endişe ile takip ettiklerini ifade etti.

Basının denetim mekanizmasının önemli bir parçalarından olduğunu kaydeden Mamülcü, basının, gerek hukuk düzenlemeleri, gerekse çeşitli usulsüzlüklerin gündeme taşınmasıyla “tetikçilik” gibi ağır ve kabul edilemez ithamlarla hedef gösterildiğini öne sürdü.

Basının baskı altında tutularak değil, desteklenerek güçlenebileceğini kaydeden Mamülcü, “Basın emekçilerine yönelik topyekûn saldırılar yalnızca medya kurumlarını değil, toplumun ifade özgürlüğünü ve halkın gerçek bilgiye ulaşma hakkını da hedef almaktadır” dedi.

Dernek olarak etik değerlere bağlı, tarafsız ve toplum yararını gözeten tüm basın kuruluşlarının yanında durmaya devam edeceklerini kaydeden Mamülcü, “Basın özgürlüğünü zedeleyen her türlü yaklaşımı ve çirkin saldırıları kınıyoruz” dedi.