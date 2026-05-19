“Altın Pasaport” Soruşturması: Eski Rus Siyasetçinin Mal Varlığı Donduruldu

Rus siyasetçi ve iş insanı Mikhail Yurevich’in mal varlığının, Rum polisi ve kara para aklamayla mücadele birimi MOKAS’ın talebi üzerine Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi tarafından dondurulduğu bildirildi.

Güney Kıbrıs’ta “altın pasaport” programı kapsamında vatandaşlık aldığı belirtilen eski Rus siyasetçi ve iş insanı Mikhail Yurevich’in mal varlığının, Rum polisi ve kara para aklamayla mücadele birimi MOKAS’ın talebi üzerine Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi tarafından dondurulduğu bildirildi.

Fileleftheros tarafından aktarılan haberde, mahkeme kararı kapsamında Limasol’daki “ONE” rezidansında bulunan yaklaşık 2,62 milyon euro değerindeki lüks daire ile Yermasoya’daki yaklaşık 555 bin euro değerindeki bir dairenin tedbir amacıyla dondurulduğu kaydedildi.

Haberde, kararın ilgili kişilere resmi tebligat yapılamaması nedeniyle kamuoyuna duyurulduğu ifade edildi.

Ayrıca, hakkında uluslararası yakalama emri bulunduğu belirtilen Yurevich’in 2016 yılında “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı aldığı, ancak yapılan incelemelerde 2001 yılından sonra Güney Kıbrıs’a giriş yaptığına dair herhangi bir kayıt bulunmadığı aktarıldı.

Soruşturma raporuna göre, Yurevich ve ailesinin vatandaşlık başvurularında sahte beyan şüphesi bulunduğu, bazı başvuru formlarının ise başvuru sahipleri tarafından imzalanmadığı ya da başvuru sırasında ülkede bulunulmadığının değerlendirildiği belirtildi.

Haberde ayrıca, Rusya’da eski Çelyabinsk Bölgesi Valisi olan Yurevich’in 2010–2014 yılları arasında milyarlarca rublelik rüşvet iddiasıyla soruşturulduğu ve Ukrayna yaptırım listesinde de yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Rum hükümetinin ise Kasım 2024’te Yurevich ve ailesinden yedi kişinin vatandaşlığının iptali için süreci başlattığı ifade edildi.