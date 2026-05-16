Çeler’den gençlik vurgusu: Bu ülkenin gençlerine kimse tembel diyemez

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, gençlik ve öğrenci örgütlerinin düzenlediği “Söz Gençte” etkinliğinde yaptığı konuşmada hem siyasilere hem hükümete mesajlar verdi.
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, gençlik ve öğrenci sivil toplum örgütlerinin Çifte Mazgallar’da ortaklaşa düzenlediği “Söz Gençte” etkinliğine katıldı. Etkinliğe TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci, PM Üyesi Güner Ersen ve TDP Gençlik Örgütü Başkanı Ali Azeri de katılarak gençlerle bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Çeler, gençlerin siyasete yönelttiği soruların ve eleştirilerin önemine dikkat çekerek, “Bugün gençler siyasilere öyle bir bomba attı ki kaçacak yerimiz yoktu çünkü zaten sığınaktaydık” ifadelerini kullandı. Gençlerin görünür olması gerektiğini vurgulayan Çeler, çalışma yaşamından dijitalleşmeye kadar birçok konuda gençlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

Konuşmasının başında salondaki siyasilere telefonlarının kameralarını açtıran Çeler, gençlere dönerek, “Bugün genç sizsiniz ama yarın burada oturacak olanlar da sizsiniz” dedi. Gençlerin dünyayla güçlü bağlar kurduğunu belirten Çeler, dijital çağda gençlerin küçümsenmemesi gerektiğini söyledi.

Çalışma yaşamına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Çeler, gençlerin çalışmak istemediği yönündeki söylemlere sert çıktı. Çeler, “Bu memleketin gençlerine tembel diyenlere karşı bu hükümetin artık adım atması lazım” diyerek, gençlerin emeklerinin karşılığını alamadığı için ülkede ciddi bir gelecek kaygısı yaşandığını vurguladı.

Kendi çalışma hayatından örnek veren Çeler, üniversite sonrası özel sektörde yıllarca çalışmasına rağmen yeterli sosyal sigorta yatırımı olmadığını belirterek, “Ben çalışma bakanı olduğumda kendi sigortalarıma baktım, sadece 1,5 yıllık yatırımım vardı” dedi.

Gençlere “apolitik olmayın” çağrısı yapan Çeler, siyasetten uzaklaştırılmaya çalışılan gençlerin mücadele etmeye devam etmesi gerektiğini söyledi. “Siz gençleri düşünmeyenlere inat siyaset yapacaksınız, mücadele edeceksiniz” diyen Çeler, gençlerin yalnızca dinleyen değil, yöneten ve değiştiren taraf olması gerektiğini ifade etti.

Konuşmasının sonunda hükümete de çağrıda bulunan Çeler, Kıbrıslı Türklere yönelik aşağılayıcı söylemlere karşı sessiz kalınmaması gerektiğini belirtti. Çeler, “Hiç kimse benim ülkemin gençlerine tembel, çalışmayan ya da haysiyetsiz diyemez” ifadelerini kullandı.

 

