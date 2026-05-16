Alayköy İlkokulu’ndaki 4 yeni derslik pazartesi hizmete giriyor

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy İlkokulu’nda yapımı tamamlanan 4 yeni dersliğin pazartesi günü öğrencilerin kullanımına açılacağını açıkladı.
Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy İlkokulu’nda çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi amacıyla yapımına Haziran 2025’te başlanan 4 yeni derslikte sona gelindiğini duyurdu.

Amcaoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen dersliklerin büyük bir özveriyle tamamlandığını belirterek, pazartesi günü öğrencilerin hizmetine sunulacağını ifade etti.

Son hazırlıkların sürdüğünü kaydeden Amcaoğlu, eğitim yatırımlarının önemine dikkat çekerek çocukların geleceğine katkı sağlayacak her projeye destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Açıklamasında projeye katkı koyanlara da teşekkür eden Amcaoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’na, Okul Müdürü Özden Ünbay’a ve çalışmaları tamamlayan Avağ İnşaat Şti Ltd’ye teşekkür etti.

Amcaoğlu, “Çocuklarımızın geleceğine yapılan her yatırımın yanında olmaya, eğitim altyapımızı güçlendirmeye ve Alayköy’ümüz için üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

