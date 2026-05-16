  • BIST 14367.6
  • Altın 6644.08
  • Dolar 45.438
  • Euro 52.7148
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABM, İsrail'in Gazze ablukasının sona ermesi için çağrıda bulundu

CTP’nin LAÇ Belediye başkan adayı Turan Rahvancıoğlu oldu

» »
CTP Milletvekili Ongun Talat, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi başkan adaylığı başvuru sürecinin tamamlandığını belirterek, yapılan tek başvurunun Turan Rahvancıoğlu’ndan geldiğini açıkladı.
CTP’nin LAÇ Belediye başkan adayı Turan Rahvancıoğlu oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi başkan adaylığı başvuru sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Talat, yapılan tek başvurunun Turan Rahvancıoğlu’ndan geldiğini ve Rahvancıoğlu'nun CTP’nin LAÇ Belediye Başkan adayı olduğunu duyurdu.

Talat'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi başkan adaylığı başvuru süreci tamamlandı.

Ve büyük bir heyecanla duyuruyoruz ki; yapılan tek başvuru, bölgedeki çalışmaları ve halkla kurduğu güçlü bağla öne çıkan Turan Rahvancıoğlu’ndan geldi.

Turan Rahvancıoğlu’nun enerjisi, çalışkanlığı ve çağdaş belediyecilik anlayışı, bugün Girne İlçesi’nde üç belediyeyi başarıyla yöneten CTP’li yerel yönetim anlayışının birikim ve tecrübesiyle birleşiyor.

Şimdi hedef; Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi'ni hak ettiği çağdaş, planlı ve halk odaklı belediyecilik anlayışıyla buluşturmak.

Bölgenin yıllardır biriken sorunlarını çözmek, halkın sesini yönetime taşımak ve L.A.Ç.’ı nefes alan bir bölge haline getirmek için yolumuz açık olsun!"

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gazimağusa ve Yeniboğaziçi’nde Sarhoşluk ve Rahatsızlık: 4 Tutuklu16 Mayıs 2026 Cumartesi 13:36
  • Kumarhanede Ceket Hırsızlığı: Zanlı Yakalandı16 Mayıs 2026 Cumartesi 13:34
  • İskele ve Gazimağusa’da Operasyonlar: Mermi ve Uyuşturucu Ele Geçirildi16 Mayıs 2026 Cumartesi 13:23
  • 21 yaşındaki genç aniden hayatını kaybetti!16 Mayıs 2026 Cumartesi 13:01
  • Restorancılar Birliği’nden tüp gaz zammına tepki16 Mayıs 2026 Cumartesi 11:15
  • Tüp gaza zam: Yeni fiyat 815 TL oldu16 Mayıs 2026 Cumartesi 11:13
  • Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı16 Mayıs 2026 Cumartesi 09:52
  • İncirli: Bu ülkeyi adım adım iyileştireceğiz16 Mayıs 2026 Cumartesi 09:45
  • Göçmenköy’deki Ani Ölümün Nedeni Otopside Ortaya Çıktı15 Mayıs 2026 Cuma 17:20
  • Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı15 Mayıs 2026 Cuma 17:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti