CTP’nin LAÇ Belediye başkan adayı Turan Rahvancıoğlu oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi başkan adaylığı başvuru sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Talat, yapılan tek başvurunun Turan Rahvancıoğlu’ndan geldiğini ve Rahvancıoğlu'nun CTP’nin LAÇ Belediye Başkan adayı olduğunu duyurdu.

Talat'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi başkan adaylığı başvuru süreci tamamlandı.

Ve büyük bir heyecanla duyuruyoruz ki; yapılan tek başvuru, bölgedeki çalışmaları ve halkla kurduğu güçlü bağla öne çıkan Turan Rahvancıoğlu’ndan geldi.

Turan Rahvancıoğlu’nun enerjisi, çalışkanlığı ve çağdaş belediyecilik anlayışı, bugün Girne İlçesi’nde üç belediyeyi başarıyla yöneten CTP’li yerel yönetim anlayışının birikim ve tecrübesiyle birleşiyor.

Şimdi hedef; Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi'ni hak ettiği çağdaş, planlı ve halk odaklı belediyecilik anlayışıyla buluşturmak.

Bölgenin yıllardır biriken sorunlarını çözmek, halkın sesini yönetime taşımak ve L.A.Ç.’ı nefes alan bir bölge haline getirmek için yolumuz açık olsun!"