AKEL: Çözüm planı konusunda Ulusal Kongre'ye bilgilendirme yapılmadı

AKEL, BM öncülüğünde Kıbrıs sorununda yeni bir hareketlilik beklendiğini savunurken, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in olası çözüm planına ilişkin Ulusal Konsey’i resmi olarak bilgilendirmediğini öne sürdü.
Güney Kıbrıs’taki AKEL partisi tarafından yapılan açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunundaki olası bir çözüm planıyla ilgili açıklamalarının, önümüzdeki dönemde BM’den yeni bir hareketlilik beklendiğini teyit eder nitelikte olduğu savunuldu.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, AKEL açıklamasında bu gelişmelerin kritik olduğunu, Kıbrıs sorunu çözüm çabalarındaki yeni bir başarısızlığın bölünmenin kesin hale gelmesine yol açabileceğini iddia etti.

Bu çerçevede çözüme ve yeniden birleşmeye giden yolu destekleyebilecek siyasi güçlere ihtiyaç duyulduğunu dile getiren AKEL, üzerinde hem fikir olunan çözüm temeli ile 2017 yılında Crans Montana’ya kadar inşa edilen müzakere kazanımlarının muhafaza edilmesinde ısrarcı olduğunu vurguladı.

AKEL buna paralel olarak Guterres çerçevesi ve bugüne kadarki görüş birlikleri temelinde, müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlamasından yana olduğunu da dile getirdi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise dün yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili bir çözüm planı sunma niyetine sahip olduğu konusunda Ulusal Konseyi bilgilendirmediğini dile getirdi.

Hristodulidis’in, Ulusal Konsey üyelerinden söylediklerini kamuoyuna açıklamamalarını istediğini dile getiren Stefanu, ancak bilgilerin bir şekilde gazetelere ve televizyon kanallarına sızdığını, akabinde ise Hristodulidis’in bunlara atıfta bulunduğunu söyledi.

Ulusal Konsey'de yapılan bilgilendirmenin BM Genel Sekreteri'nin Türkiye’de yaptığı görüşmenin akabindeki inisiyatifiyle ilgili olduğunu ifade eden Stefanu, inisiyatifin BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in bir görüşme taslağı oluşturulup oluşturulmayacağını araştırması için Lefkoşa, Atina, Ankara üçgenine gönderilmesini içerdiğini de kaydetti.

AKEL'in bir çözüm planı sunulması konusunda herhangi bir bilgisi bulunmadığını da vurgulayan Stefanu, Hristodulidis tarafından resmi olarak böyle bir bilginin Ulusal Konsey’e hiçbir zaman verilmediğini sözlerine ekledi.

    Diğer Haberler
  • Politis’ten Hristodulidis’e ağır eleştiriler: Ucuz kabadayılıkları bırak, çözüme odaklan!12 Mayıs 2026 Salı 12:35
  • Liopetri’de yanmış araç içerisinde ceset bulundu: İngiliz Üsler Polisi geniş çaplı soruşturma başlattı11 Mayıs 2026 Pazartesi 16:28
  • Güney Kıbrıs’taki seçimlerde dijital kimlikle de oy verilebilecek11 Mayıs 2026 Pazartesi 12:04
  • EOKA mensuplarının öldürülmesiyle ilgili iddialar09 Mayıs 2026 Cumartesi 11:00
  • Güney Kıbrıs’ta İşsizlikte Artış07 Mayıs 2026 Perşembe 14:15
  • Yunanistan, Güney Kıbrıs, Ürdün 5'inci üçlü zirvesi Amman'da gerçekleştirildi06 Mayıs 2026 Çarşamba 17:34
  • Güney Kıbrıs'taki “Trozena” köyü İsrailliler tarafından satın alındı...06 Mayıs 2026 Çarşamba 14:37
  • Hristodulidis üçlü zirve için Ürdün’e gitti06 Mayıs 2026 Çarşamba 14:02
  • Hristodulidis AB’nin daha bağımsız olmasının önemini vurguladı05 Mayıs 2026 Salı 11:53
  • Baf’taki Milyonluk Kıbrıs Türk Arazileri Mahkemelik Oldu05 Mayıs 2026 Salı 11:52
