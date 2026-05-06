  • BIST 14923.17
  • Altın 6849.42
  • Dolar 45.2156
  • Euro 53.1925
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİsrail’den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

Yunanistan, Güney Kıbrıs, Ürdün 5'inci üçlü zirvesi Amman'da gerçekleştirildi

» »
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Amman’daki üçlü zirvesinde, bölgesel barış ve iş birliği mesajı verildi.
Yunanistan, Güney Kıbrıs, Ürdün 5'inci üçlü zirvesi Amman'da gerçekleştirildi

Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Ürdün arasındaki 5’inci zirve için bugün Amman’da bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, ülkelerinin, diyaloğun sağlamlaşması, gerilimlerin azaltılması, bölgesel barış çerçevesi inşa edilmesine bağlılık belirtti.

Philenews ve Cyprus Times’ın haberine göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis bu sabah gittiği Amman’da Ürdün Kralı 2’nci Abdullah ile görüştü. Güney Kıbrıs-Ürdün ilişkilerinin güçlendirilmesi, bölgesel eşgüdüm ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşme sonrasında Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in de katılımıyla üçlü zirveye geçildi.

Hristodulidis zirve sonrasında yaptığı açıklamada zirvenin, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Konseyi dönem başkanlığını yürüttüğü bir dönemde gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekti. Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen gayriresmi Avrupa Konseyi toplantısına katılmasının, bölgesel barış ve iş birliğini ileri götürme çabası açısından önemine işaret ederek katılımından dolayı Kral Abdullah’a teşekkür etti.

Ürdün’e, “kısa süre önce maruz kaldığı haksız saldırılar nedeniyle dayanışma” belirten Hristodulidis ekonomik iş birliği ve özellikle enerji dönüşümü açısından üçlü iş birliklerinin hem bölge için önemli hem de AB’ye önemli bir köprü teşkil ettiğini” öne sürdü.

Hristodulidis Ürdün-AB stratejik iş birliğini dönüm noktası olarak niteledi ve Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın Ürdün’ü istikrarla desteklediğini söyledi. Hristodulidis, bugün beşincisini gerçekleştirdikleri zirvenin, ortak meydan okumalara karşı ortak eylem üstlenme taahhütlerinin yenilenmesi olacağına” inanç belirtti.

Ürdün Kralı Abdullah ise Rum ve Yunan liderlerinin Amman’da olmasının “üç devlet arasındaki sürekli güçlü iş birliğini yansıttığını” söyledi. Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile ikili ve üçlü düzeylerdeki sıkı iş birliği ve Ürdün’ün AB ile iş birliği çerçevesinin bu devletlerin bölgesel ve uluslararası istikrar ve refaha katkıda bulunma olanağını güçlendirdiği görüşünü belirtti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise “üçlü zirvenin çok net ve can alıcı bir iş birliği, uluslararası hukuka bağlılık ve barış içerisinde bir arada olma mesajı verdiğini” söyledi. Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın Ürdün, Orta Doğu, Körfez ülkeleri ve AB arasında doğal bir köprü olduğunu söyleyen Miçotakis, Güney Kıbrıs’ta gayriresmi Avrupa Konseyi toplantısını başarıyla düzenlediği gerekçesiyle Hristodulidis’i kutladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'ta şap hastalığı bulaşan çiftlik sayısı 110’a yükseldi: Aşılama sürüyor04 Mayıs 2026 Pazartesi 12:50
  • Güney Kıbrıs’ta yaz okulu uygulaması bu yıl da sürüyor04 Mayıs 2026 Pazartesi 11:08
  • Güney Kıbrıs'ta parlemento seçimi... İşte son anket...04 Mayıs 2026 Pazartesi 09:25
  • İngiliz turistler Güney Kıbrıs’tan uzaklaşıyor04 Mayıs 2026 Pazartesi 08:52
  • Güney Kıbrıs'ta 2 şap vakası daha02 Mayıs 2026 Cumartesi 18:37
  • Troodos’ta Kar Bekleniyor: Hava Soğuyor02 Mayıs 2026 Cumartesi 18:28
  • Türkiye'nin tepki gösterdiği Fransa ve Kıbrıs askeri anlaşması neleri öngörüyor?30 Nisan 2026 Perşembe 18:13
  • Hristodulidis Erhürman’a yanıt verdi30 Nisan 2026 Perşembe 18:09
  • “Sandy” skandalında FBI devrede: Soruşturmaya destek veriyor30 Nisan 2026 Perşembe 13:31
  • Güney Kıbrıs’ta kan donduran olay… Üvey kızına yıllarca cinsel istismar etti29 Nisan 2026 Çarşamba 11:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti