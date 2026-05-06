  • BIST 14923.17
  • Altın 6849.42
  • Dolar 45.2156
  • Euro 53.1925
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİsrail’den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

Nisan ayı hayat pahalılığı yüzde 4,62 olarak açıklandı

» »
İstatistik Kurumu, nisan ayı enflasyon oranını yüzde 4,62 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 38,15’e yükselirken, aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 9,77 ile Eğlence ve Kültür grubunda gerçekleşti.
Nisan ayı hayat pahalılığı yüzde 4,62 olarak açıklandı

İstatistik Kurumu, nisan ayı hayat pahalılığı oranını yüzde 4,62 olarak açıkladı.

Açıklamaya göre enflasyon, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,02 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,15 değişim gösterdi.

Ana harcama gruplarında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 9,77 ile Eğlence ve Kültür ana grubunda yaşanırken; Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 7,12, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 7,07, Eğitim ana grubunda yüzde 6,92, Ulaştırma ana grubunda yüzde 5,32, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 3,47, Sağlık ana grubunda yüzde 2,77, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 1,81, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 1,23, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 1,16, Haberleşme ana grubunda yüzde 1,01, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda ise yüzde 0,88 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 497 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 97 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; yüzde 98,80 ile Futbol Halı Sahası Kiralama Ücreti, yüzde 66,67 ile Egzoz Emisyon Ölçüm Ücreti ve yüzde 56,61 ile Yüzme Kursu Ücreti oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; yüzde 52,78 ile taze bakla, yüzde 46,31 ile patlıcan ve yüzde 41,37 ile salatalık oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evinde hayatını kaybetmişti... Ölüm nedeni açıklandı06 Mayıs 2026 Çarşamba 15:22
  • Kaza Sonrası Sürücü Değiştirip Polise Yalan Beyan Verdiler06 Mayıs 2026 Çarşamba 15:09
  • Ülke Genelinde Kaçak Yaşam Denetimi: 4 Kişi Tutuklandı06 Mayıs 2026 Çarşamba 15:00
  • İskele - Çayırova bölünmüş anayol güzergâhında yol yapım çalışması06 Mayıs 2026 Çarşamba 14:32
  • Uyuşturucudan beş tutuklu06 Mayıs 2026 Çarşamba 14:27
  • Grev askıya alındı06 Mayıs 2026 Çarşamba 13:53
  • Barolar Birliği basın toplantısını iptal etti06 Mayıs 2026 Çarşamba 13:51
  • Altuğra, partisinden istifa ettiğini açıkladı06 Mayıs 2026 Çarşamba 13:50
  • KTTO: Kamu maliyesindeki savurganlık, kalkınma kaynaklarını tüketme noktasına getirdi06 Mayıs 2026 Çarşamba 08:18
  • Basın-Sen’den Barolar Birliği’nin toplantısına katılmama çağrısı: Sorunu yaratanlara soracak sorumuz yok!06 Mayıs 2026 Çarşamba 08:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti