Yağışlı hava gidiyor: Sıcaklık 30 dereceye yükselecek

Meteoroloji Dairesi, 7-13 Mayıs tarihlerini kapsayan raporunda yağışlı havanın etkisini kaybedeceğini açıkladı. Hava sıcaklığının iç kesimlerde hafta boyunca 27-30 dereceye kadar çıkması beklenirken, hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.
Yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle birlikte hava sıcaklığı iç kesimlerde 30 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 7-13 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı, yarın iç kesimlerde 23-26 derece, diğer günlerde 27-30 derece; sahillerde ise hafta boyunca 23-26 derece dolaylarında olacak.

Belirtilen sürede bölge genellikle yüksek basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hafta boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu, zaman zaman parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar ise, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek.

