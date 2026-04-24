SON DAKİKAHürmüz’de tansiyon yükseldi: Ablukayı delmeye çalışan İran gemisi vuruldu!

Pazar ve salı yer yer sağanak bekleniyor; soğuk ve nemli hava kütlesi etkili olacak

Meteoroloji Dairesi’ne göre hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak, pazar ve salı günleri ise sağanak bekleniyor. Yağışlı günlerde soğuk ve nemli hava etkili olacak.
Pazar ve salı yer yer sağanak bekleniyor; soğuk ve nemli hava kütlesi etkili olacak

Meteoroloji Dairesi’nin 25 Nisan–1 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli, yağışlı günlerde ise üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu; pazar günü az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Hava pazartesi parçalı ve az bulutlu olacak; salı günü ise öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Çarşamba ve cuma günleri arasında ise parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 25-28 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

 

