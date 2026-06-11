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Girne’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle bugün Girne’de bazı bölgelerde 3 saatlik kesinti yapılacağını duyurdu.
Girne’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle bugün Girne’de bazı bölgelerde 3 saatlik kesinti yapılacağını duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, 9.30-12.30 saatlerinde yapılacak elektrik kesintisinden şu bölgeler etkilenecek:

“Tarsan Çiftliği ve civarı, Beşparmak köyü, Değirmenlik taşocakları, tesisler ve su motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent taşocakları.”

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