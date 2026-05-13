Sıcaklık yükselmeye devam edecek

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 32 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesi, 12 – 18 Mayıs tarihlerini kapsayan Haftalık Hava Tahmin Raporu’nu yayımladı. Buna göre, hava süreç boyunca bulutlu olacak; bugün sabah saatlerinde sis bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 29 – 32, sahillerde 25 – 28 dolaylarında olacak.
Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, bugün ve cuma günleri ise yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.
