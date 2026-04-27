Salı günü yer yer sağanak yapmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 25 Nisan–1 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli, yağışlı günlerde ise üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün parçalı ve az bulutlu olacak; yarın ise öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Çarşamba ve cuma günleri arasında ise parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 25-28 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.