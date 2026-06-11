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Pile’deki arazi satışı suç örgütüyle ilgili soruşturmaya dönüştü

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Karma köy Pile’de, bir emekli kadının arazi satışıyla ilgili polise yaptığı şikayet, bir suç örgütünün geniş çaplı faaliyetleriyle ilgili polis soruşturmasına dönüştü.
Pile’deki arazi satışı suç örgütüyle ilgili soruşturmaya dönüştü

Fileleftheros gazetesi, polisin dün akşam saatlerine kadar konuyla ilgili 42, 44, 45 ve 49 yaşındaki 4 kişiyi tutukladığını ve bu kişilerin dolandırıcılık, tehdit ve yasadışı faaliyetler aracılığıyla kara para aklama suçlarından sabıkası bulunduğunu yazdı.

Gazete, çete oldukları ifade edilen bu kişilerin, 2021-2024 yılları arasında emekli kadından tehditle para aldıklarını kaydederken, içlerinden ikisinin iş insanı olduğunu belirtti.

Haberde, tutuklanan şahısların suç örgütüne katılmak, suç eylemlerine katılmayı kabul etmek, komplo kurmak, kaçırmak ve/veya özgürlüğünden alıkoymak ve maddi kazanç maksadıyla tehdit gibi ağır suçlamalarla bugün Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacakları ifade edildi.

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