CHP'de Parti Meclisi toplantısı öncesi Özgür Özel ekibinden 28 istifa, tüzüğe göre kurultay şart!

Toplantıya iki saat kala, Özgür Özel'e destek veren 28 üye, olağanüstü kurultayı zorlamak için Parti Meclisi üyeliğinden istifa etti.

Mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplayacağı Parti Meclisi'nde 57 üye bulunuyordu.

İstifalarla meclisin üye sayısı 29'a düştü.

Özel kanadı, istifalarla üye tam sayısının 3'te 2'sinin altına düştüğü ve 45 gün içinde kurultaya gidilmesinin zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Yapılan açıklamada, Parti Tüzüğü'nün 24/3 maddesi uyarınca hem PM hem de onun içinden seçilen MYK'nın resmen düştüğü açıklandı.

Parti tüzüğü, üyeliklerin üçte ikisinde boşalma olması halinde genel başkanın 45 gün içinde kurultayı toplantıya çağırmasını hükme bağlıyor.

İstifalar sonrası TBMM'de konuşan Özel kanadından İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur" dedi.

Kılıçdaroğlu kanadı ise mutlak butlan kararı nedeniyle, olağanüstü kurultaya gidilmesinin imkansız olduğunu savunuyor.

Kılıçdaroğlu'nun bugünkü PM'de olağan kurultay takvimini açıklaması bekleniyor.

Bu toplantıdan bir gün önce 10 Haziran'da Özel'e yakın dokuz milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edildi.

Bu vekillerden Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Özgür Karabat ve Veli Ağbaba PM üyesiydi.

Özgür Özel'in ekibindeki İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, ihraç talebiyle disipline sevk kararını "PM'de dengeyi değiştirme çabası" olarak yorumladı.

Parti Meclisi (PM) genel başkan ve kurultayca seçilen 60 üyeden oluşuyor ve acil durumlar dışında iki ayda bir toplanıyor.

Ayrıca 15 yedek üye belirleniyor.

Parti politikaları ve stratejilerini belirleme yetkisine sahip olan PM'nin yetki alanları oldukça geniş:

Partinin çalışma raporları ve kesin hesabını inceleyip karara bağlamak, yıllık bütçeyi onaylama, kurultay gündemi ve seçim bildirgelerini inceleyip karara bağlama yetkisine sahip.

Ayrıca, milletvekili, belediye başkanı aday listesi de PM onayına tabi.

Hükümet kurma, katılma, çekilme kararlarını alıyor.