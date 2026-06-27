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Kadir İnanır'ın cenaze programı belli oldu

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Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında yaşamını yitirdi. İnanır'ın cenazesi düzenlenecek törenin ardından Ulus Mezarlığı’nda defnedilecek.
Kadir İnanır'ın cenaze programı belli oldu

Ünlü oyuncu Kadir İnanır, 14 Mayıs'ta rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.

77 yaşındaki usta oyuncuya zatürre teşhisi konulurken, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmış ve entübe edilmişti. İnanır, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Kadir İnanır'ın ölüm nedeni

Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüsnü Görgen, "İleri evre akciğer kanseriyle mücadele eden Kadir İnanır, 13 Mayıs'tan itibaren kanserin yarattığı solunum sıkıntısı ve pnömoni nedeniyle hastanemizde tedavi görüyordu. Solunum yetmezliğinin derinleşmesi üzerine 14 Mayıs'ta yoğun bakıma alındı. Akut böbrek yetmezliği ve ileri evre akciğer kanserine bağlı solunum yetmezliği nedeniyle durumu ağır seyreden Kadir İnanır, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 18.05'te hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz" dedi.

Kadir İnanır'ın cenaze programı

Kadir İnanır için Pazar günü saat 13.00’te Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlenecek. Törenin ardından İnanır’ın cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazına müteakip Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

 

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