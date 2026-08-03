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125 yıllık Turkish Bank, ABD'li şirkete satıldı

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Bankanın adı Freedom Bank oluyor
125 yıllık Turkish Bank, ABD'li şirkete satıldı

Türkiye'nin köklü bankalarından 125 yıllık Turkish Bank'ın yüzde 99,31 oranındaki hissesi ABD merkezli Freedom Holding Corp.'un iştirakine devredildi. Bankanın ticari unvanı Freedom Bank A.Ş. oluyor.

Köklü 125 yıllık Türk bankası Turkish Bank'ın yüzde 99,31 oranındaki hissesinin ABD merkezli Freedom Holding Corp. iştirakine devri tamamlandı. BDDK ve Rekabet Kurumu onaylarının ardından bankanın ticari unvanı Freedom Bank A.Ş. olarak değiştirilirken, yönetim kadrosu da yeniden belirlendi.

Türkiye bankacılık sektörünün köklü kuruluşlarından Turkish Bank'ta devir süreci resmen tamamlandı.

Kökleri 1901 yılına uzanan bankanın yüzde 99,31 oranındaki hissesi, ABD merkezli Freedom Holding Corp.'un iştiraki Freedom Capital Markets'a devredildi. Devir işlemlerinin ardından banka faaliyetlerini yeni unvanıyla sürdürecek.

ADI "FREEDOM BANK" OLDU

31 Temmuz 2026 itibarıyla tamamlanan hisse devrinin ardından gerçekleştirilen genel kurul toplantısında önemli kararlar alındı.

Bankanın ticari unvanı Freedom Bank A.Ş. olarak değiştirilirken, yeni unvanın tescili için Ticaret Sicili'ne başvuru yapıldı.

YÖNETİM KADROSU YENİLENDİ

Genel kurulda bankanın yönetim kadrosu da yeniden şekillendirildi.

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Vladimir Pochekuev atanırken, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlük görevine ise Hikmet Cenk Eynehan getirildi.

BDDK VE REKABET KURUMU ONAYI ALINMIŞTI

Satış işlemi için gerekli olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Rekabet Kurumu onayları 1 Temmuz 2026 tarihinde tamamlandı.

Yasal sürecin tamamlanmasının ardından ABD merkezli Freedom Holding Corp., Türkiye finans sektörüne Freedom Bank markasıyla giriş yapmış oldu.

Kaynak: SonDakika.com

Fotoğraf: Banka Dünyası

 

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