Yerel Seçim 6 Aralık, Genel Seçim 22 Ocak'ta

Yerel seçim tarihi 6 Aralık 2026 olarak belirlenirken, Milletvekilliği Genel Seçimleri için ise tarih 22 Ocak 2027 olarak öngörülüyor.

Üstel'den Seçim Hamlesi: Yerel ve Genel Seçim İçin Meclis Olağanüstü Toplanıyor

Başbakan Ünal Üstel, yerel seçimler ile erken genel seçimin aynı tarihte yapılması hedefi doğrultusunda Meclis'i ağustos ayında olağanüstü toplantıya çağıracaklarını açıkladı. Üstel, gerekli yasal düzenlemelerin hazırlanarak Meclis gündemine taşınacağını söyledi.

Cumartesi günü UBP Gazimağusa İlçe Binası'nı ziyaretinde konuşan Üstel, hedeflerinin yerel seçimler ile genel seçimin 6 Aralık'ta birlikte gerçekleştirilmesi olduğunu ifade etti.

Çoğunluk olacak mı?

Üstel'in açıklamasıyla birlikte seçim takvimine ilişkin siyasi tartışmalar yeniden hız kazandı. Yerel ve genel seçimlerin aynı gün yapılabilmesi için mevcut yasal düzenlemelerde değişiklik yapılması gerekiyor. Bu değişikliklerin Meclis'ten geçebilmesi için gerekli çoğunluğun sağlanıp sağlanamayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Koalisyon Ortakları Mesafeli

Öte yandan koalisyon ortakları Demokrat Parti (DP) ile Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP), yerel ve genel seçimlerin aynı gün yapılması önerisine sıcak bakmadığı belirtiliyor. Muhalefet partilerinin konuya ilişkin tutumunun ise Meclis süreciyle birlikte netleşmesi bekleniyor.

Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılması halinde, seçimlerin aynı gün yapılmasını öngören yasal düzenlemeler önce ilgili komitelerde görüşülecek, ardından Genel Kurul'un onayına sunulacak. Sürecin, siyasi partiler arasında yoğun müzakerelere sahne olması bekleniyor.