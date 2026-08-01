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Doğancı’da darp edilen kadın pencereden atladı

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Doğancı’da, birlikte yaşadıkları evde, aralarında çıkan tartışma sonucu Ö.Y. (E-18) tarafından darp edilen C.F. (K-48) korkarak, pencereden atladı.
Doğancı’da darp edilen kadın pencereden atladı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün sabah saat 06.30’da meydana gelen olayda, Ö.Y.’den korunmak amacıyla kendini yatak odasına kilitleyen C.F., kapıyı zorlayan Ö.Y’nin içeri girmesinden korkarak dört metre yükseklikteki pencereden atladı.

Ağır yaralanan C.F. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bel kemiğinde kırık ve beyin kanaması teşhisi ile beyin cerrahisi servisinde tedaviye alındı.

Soruşturma kapsamında zanlı Ö.Y. tutuklandı.

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