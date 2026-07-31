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Gıda denetimi: İthal siyah üzüm ve yerli molehiya imha edildi

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Tarım Dairesi'nin 24-30 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık gıda denetimlerinde, ithal siyah üzümde limit üstü, yerli molehiyada ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi. Uygunsuz bulunan her iki ürünün de imha edildiği açıklandı.
Gıda denetimi: İthal siyah üzüm ve yerli molehiya imha edildi

Tarım Dairesi’nin haftalık gıda denetimlerinde, ithal siyah üzümde limit üstü bitki koruma ürünü ve yerli ürünlerden molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürünler imha edildi.

Tarım Dairesi, 24-30 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre; ithal ürünlerde analizi yapılan 54 numunenin 53’ ü temiz çıkarken, REE Tic.’e ait siyah üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, üzümler imha edildi.

Yerli ürünlerde de analizi yapılan 18 numune’nin 17’si temiz çıktı; Mağusa’da üretim yapan Fatma Dedeoğlu’na ait molehiyada ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürün imha edildi.

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