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Lefkoşa Bedrettin Demirel Caddesi'nde Asfaltlama Çalışması Başlıyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi, Bedrettin Demirel Caddesi'nde asfaltlama çalışması gerçekleştirileceğini duyurdu.
Lefkoşa Bedrettin Demirel Caddesi'nde Asfaltlama Çalışması Başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi, Bedrettin Demirel Caddesi'nde asfaltlama çalışması gerçekleştirileceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz Cuma günü saat 19.00'da başlayacak çalışmalar, şehir merkezine geliş yönünde Araç Kayıt Dairesi ile Açık Öğretim Fakültesi arasındaki güzergâhta yapılacak. Çalışmaların 2 Ağustos Pazar günü tamamlanması hedefleniyor.

Asfaltlama süresince bölgede trafik akışı kontrollü olarak sağlanacak. Yetkililer, sürücülerin trafik işaretleri ile görevli personelin yönlendirmelerine uymalarını ve mümkün olduğunca alternatif güzergâhları kullanmalarını istedi.

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