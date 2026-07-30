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Hasan Hansel, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü oldu

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Hasan Hansel, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü olarak atandı.
Hasan Hansel, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesiyle Hasan Hansel, Üst Kademe Yöneticileri Yasası'nın 2'nci maddesinin (2)'nci fıkrası kapsamında Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü görevine atandı.

Kararnameye göre Hansel, 3 Ağustos 2026 tarihinden itibaren, ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevden alınması koşuluyla görevlendirildi ve atama tarihinden itibaren atandığı mevkiin maaşını alacak.

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