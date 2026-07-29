Guterres: 5+1 formatında yeni toplantı için hazırlıklara başlıyoruz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres açıklama yaptı.

İşte başlıklar

- Guterres iyi bir çalışmadan sonra 5+1 gayri resmi toplantının yapılabileceğini ancak planlanmış bir tarih olmadığını açıkladı.

- Kıbrıslılar arasında ortak gelecek yönünde güçlü bir istek olduğunu gördüm

- Kapsamlı ve sürdürülebilir çözüme ulaşmaya çalıştım

- Guterres görev süresi boyunca yaptığı çalışmalarını anlattı

- Güvenin yeniden inşaa edilmesi için tüm çabalar ortaya konmalıdır

- Liderlere güven artırıcı önlemler için çabalarını iki katına çıkarmasını önerdi

- Bir çok Kıbrıslı'yı dinleme fırsatı olduğunu ve ilerleme istediklerini açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, ara bölgede liderlerle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununda yeni bir sürecin başlatılması amacıyla 5+1 formatında genişletilmiş bir toplantı düzenlenmesi için hazırlıklara başlanacağını duyurdu.

Kıbrıs’ta temasları sırasında toplumların barış yönündeki ortak beklentisini gözlemlediğini belirten Guterres, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerle ayrı ayrı ve birlikte yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Taraflar arasında güven artırıcı önlemlerin önemine dikkat çeken Guterres, metodoloji ve içerik konusunda yapılan hazırlıklar ile bugüne kadar sağlanan yakınsamaları dikkate alarak 5+1 formatındaki toplantı için çalışma başlatma kararı aldıklarını ifade etti.

Guterres, toplantının başarılı geçmesi için bundan sonraki süreçte iki taraf ve garantör ülkelerle istişare halinde çalışacaklarını da kaydetti.

Detaylar geliyor.