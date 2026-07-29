İstanbul Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı

"Yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı" iddialarıyla yürütülen soruşturmada Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü'nün de aralarında olduğu altı kişi gözaltına alındı.

Soruşturmada, "rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamaları konu ediliyor.

İstanbul'da 11 adrese yönelik düzenlenen ev baskınlarında dijital materyallere el konduğu duyuruldu.

Başsavcılığın açıklamasına göre, yapı ruhsatı verilmesinde yetkisi bulunmayan Kent A.Ş. görevlilerinin, bir haberleşme uygulaması üzerinden oluşturulan iletişim ağıyla belediye personelini yönlendirdiği ve ruhsat sürecini koordine ettiği öne sürüldü.

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik Nisan ve Mayıs aylarında "yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük" iddiasıyla düzenlenen operasyonlarda toplam 27 kişi gözaltına alınmıştı. Bu iki operasyonda gözaltına alınanlardan 16'sı halen tutuklu bulunuyor.

Üsküdar, 2024'teki son yerel seçimlerde 1994'ten sonra ilk kez CHP'ye geçmişti. Eski İBB Şehir Hatları Müdürü olan Sinem Dedetaş bu tarihte belediye başkanlığı görevine seçilmişti.