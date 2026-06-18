Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 8 ismin testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü soruşturmada Adli Tıp Kurumu testi için örnekleri alınan şüphelilerden Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in test sonuçları pozitif çıktı.

Diğer yandan Ahmet Karoğlu, Ayşe Hatun Önal, Beren Saat Doğulu, Emre Tari, Enis Ahmet Onat, Gürani Muran Kazancıoğlu, Kerim Can Durmaz, Murat Saygı ve Reyhan Küçükyeğen'in test sonuçları ise negatif çıktı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma kapsamında geçen hafta haklarında yakalama kararı verilen 24 şüpheliyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan isimler arasında tiyatro ve sinema oyuncusu Enis Arıkan, fenomen Kerimcan Durmaz, oyuncu Beren Saat, şarkıcı Kenan Doğulu, Ayşe Hatun Önal ve yönetmen Mehmet Cem Karcı ile Murat Saygı bulunuyordu. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in oğlu Oğuzhan Beker de Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Daha sonra gözaltına alınanlardan Tolga Çam, Murat Saygı, Enis Ahmet O., Emre T., Hasan V. Reyhan K., Mehmet Y. Tessy Ramos Correria, Eren Y. hakkında tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer isimler ise serbest bırakılmıştı.

SUÇLAMA, KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU BULUNDURMA

Ünlü isimlere "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlamaları yöneltildi.

Operasyonda, bazı adres ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve içme aparatı ele geçirildiği öne sürüldü.