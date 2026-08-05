  • BIST 13687.93
  • Altın 6384.52
  • Dolar 47.5737
  • Euro 54.9603
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAABD ve İran arasında kısa süreliğine duran saldırılar yeniden başladı

Kabine revizyonu: Hristodulidis yeni atamaları açıkladı

» »
Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, uzun süredir beklenen kabine değişikliğini açıkladı. Revizyon kapsamında bazı bakanlar görevlerini korurken, çeşitli bakanlık ve komiserliklerde yeni atamalar yapıldı.
Kabine revizyonu: Hristodulidis yeni atamaları açıkladı

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, hükümette uzun süredir beklenen revizyonu gerçekleştirerek kabinede bir dizi değişikliğe gitti.

Yapılan değişiklikler kapsamında Tina Pavlou, Sosyal Refah Bakan Yardımcılığı görevine atanırken, Klea Papaellina ise Sosyal Refah Bakan Yardımcılığı görevinden Kültür Bakan Yardımcılığına getirildi. Böylece Vasiliki Kassianidou'nun yerine Papaellina görevlendirildi.

Sağlık Bakanı Neophytos Charalambidis ile Turizm Bakan Yardımcısı Kostas Koumis ise görevlerini koruyan isimler arasında yer aldı.

Kabinedeki dikkat çeken değişikliklerden biri de Ulaştırma, Haberleşme ve Bayındırlık Bakanlığı'nda yaşandı. Alexis Vafeadis'in yerine Evanthia (Evi) Tsolaki atanırken, Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanlığı görevine ise Maria Panagiotou'nun yerine eski DIKO milletvekili Christos Senekis getirildi.

Cumhurbaşkanı ayrıca iki komiserlik görevinde de değişiklik yaptı. Eski EDEK milletvekili Elias Myrianthos, Antonia Theodosiou'nun yerine Çevre ve Hayvan Refahı Komiseri olarak atanırken, Irini Pogiatzi ise Panagiotis Palates'in yerine Vatandaşlık Komiseri oldu.

Öte yandan Panagiotis Palates, istifa eden Charalambos Charalambous'un yerine Cumhurbaşkanlığı Ofisi Direktörlüğü görevine getirildi.

Yeni kabine üyelerinin yemin ve atama töreninin 6 Ağustos Perşembe günü saat 09.30'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tehlikeli sürüşe 14 Bin TL ceza!05 Ağustos 2026 Çarşamba 08:16
  • Oğuz: Market saldırısının zanlısı 30 Temmuz'da turist olarak KKTC'ye giriş yaptı05 Ağustos 2026 Çarşamba 08:13
  • Sıla Usar İncirli: Kadına yönelik şiddeti iyi dileklerle geçiştiremeyiz05 Ağustos 2026 Çarşamba 08:11
  • Lefkoşa’da yeşil reçeteye tabi 218 hap ele geçirildi: 2 kişi tutuklandı!05 Ağustos 2026 Çarşamba 08:04
  • İddialı çıkış! Çeler, “TDP-TKP, bunun ölüsü yüzde 7’dir04 Ağustos 2026 Salı 20:32
  • 3 ton demir hurdası çaldı!04 Ağustos 2026 Salı 16:03
  • 72 farklı ülkeden 1567 poker oyuncusu kuzey Kıbrıs'ta04 Ağustos 2026 Salı 14:50
  • Erhürman: Kadına yönelik şiddet medeniyet kaybıdır!04 Ağustos 2026 Salı 12:54
  • Bengihan: Ülkemizi sorma gir hanına çevirdiniz04 Ağustos 2026 Salı 11:54
  • İMO, Kumyalı'daki silo göçmesine ilişkin ön teknik incelemesini tamamladı!04 Ağustos 2026 Salı 11:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti