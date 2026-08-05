Kabine revizyonu: Hristodulidis yeni atamaları açıkladı

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, hükümette uzun süredir beklenen revizyonu gerçekleştirerek kabinede bir dizi değişikliğe gitti.

Yapılan değişiklikler kapsamında Tina Pavlou, Sosyal Refah Bakan Yardımcılığı görevine atanırken, Klea Papaellina ise Sosyal Refah Bakan Yardımcılığı görevinden Kültür Bakan Yardımcılığına getirildi. Böylece Vasiliki Kassianidou'nun yerine Papaellina görevlendirildi.

Sağlık Bakanı Neophytos Charalambidis ile Turizm Bakan Yardımcısı Kostas Koumis ise görevlerini koruyan isimler arasında yer aldı.

Kabinedeki dikkat çeken değişikliklerden biri de Ulaştırma, Haberleşme ve Bayındırlık Bakanlığı'nda yaşandı. Alexis Vafeadis'in yerine Evanthia (Evi) Tsolaki atanırken, Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanlığı görevine ise Maria Panagiotou'nun yerine eski DIKO milletvekili Christos Senekis getirildi.

Cumhurbaşkanı ayrıca iki komiserlik görevinde de değişiklik yaptı. Eski EDEK milletvekili Elias Myrianthos, Antonia Theodosiou'nun yerine Çevre ve Hayvan Refahı Komiseri olarak atanırken, Irini Pogiatzi ise Panagiotis Palates'in yerine Vatandaşlık Komiseri oldu.

Öte yandan Panagiotis Palates, istifa eden Charalambos Charalambous'un yerine Cumhurbaşkanlığı Ofisi Direktörlüğü görevine getirildi.

Yeni kabine üyelerinin yemin ve atama töreninin 6 Ağustos Perşembe günü saat 09.30'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirileceği bildirildi.