  • BIST 13687.93
  • Altın 6325.39
  • Dolar 47.5644
  • Euro 54.8867
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAABD ve İran arasında kısa süreliğine duran saldırılar yeniden başladı

Oğuz: Market saldırısının zanlısı 30 Temmuz'da turist olarak KKTC'ye giriş yaptı

» »
Oğuz, olayın yalnızca bireysel bir suç değil, ülke güvenliği açısından da değerlendirildiğini söyledi.
Oğuz: Market saldırısının zanlısı 30 Temmuz'da turist olarak KKTC'ye giriş yaptı

  Facebook'ta Gör

A-AA+

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Taşkınköy'de bir markette meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

BRT'de Pembe Paşaoğulları'nın hazırlayıp sunduğu "Gündem 12" programına telefonla bağlanan Oğuz, saldırıyı gerçekleştiren zanlının 30 Temmuz'da Türkiye üzerinden turist statüsünde KKTC'ye giriş yaptığını açıkladı.

Zanlının ülkeye ilk kez gelmediğini belirten Oğuz, ilk girişini 2018 yılında dört günlüğüne yaptığını, ardından 2025 yılında beş gün, 2026 yılının şubat ayında ise üç günlüğüne KKTC'de bulunduğunu söyledi. Oğuz, son olarak 30 Temmuz'da yeniden adaya giriş yapan zanlının kısa süre sonra saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etti.

"Geliyor, çıkıyor; normal bir turist gibi Türkiye Cumhuriyeti üzerinden giriş yapıyor. Daha sonra bu vahim olay yaşanıyor." diyen Oğuz, olayın yalnızca bireysel bir suç olarak değil, ülke güvenliği açısından da değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 72 farklı ülkeden 1567 poker oyuncusu kuzey Kıbrıs'ta04 Ağustos 2026 Salı 14:50
  • Erhürman: Kadına yönelik şiddet medeniyet kaybıdır!04 Ağustos 2026 Salı 12:54
  • Bengihan: Ülkemizi sorma gir hanına çevirdiniz04 Ağustos 2026 Salı 11:54
  • İMO, Kumyalı'daki silo göçmesine ilişkin ön teknik incelemesini tamamladı!04 Ağustos 2026 Salı 11:40
  • Karşıyaka’da inşaatta çalışan şahıs yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü!04 Ağustos 2026 Salı 08:41
  • YDP yerel seçimlerde 4 bölgede destekleyecekleri adayları açıkladı03 Ağustos 2026 Pazartesi 18:03
  • Tacan Reynar: Yargı kararlarını idarenin takdirine bırakan anlayışı kabul etmiyoruz03 Ağustos 2026 Pazartesi 13:46
  • Katle teşebbüs! İşte detaylar...03 Ağustos 2026 Pazartesi 13:29
  • Akıncılar'da Yangın: 4 Dönümlük Alan Zarar Gördü03 Ağustos 2026 Pazartesi 13:09
  • Karşıyaka'da 14 Yaşındaki Çocuk Havuzda Boğulma Tehlikesi Geçirdi03 Ağustos 2026 Pazartesi 13:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti