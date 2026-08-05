Oğuz: Market saldırısının zanlısı 30 Temmuz'da turist olarak KKTC'ye giriş yaptı

Oğuz, olayın yalnızca bireysel bir suç değil, ülke güvenliği açısından da değerlendirildiğini söyledi.

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İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Taşkınköy'de bir markette meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

BRT'de Pembe Paşaoğulları'nın hazırlayıp sunduğu "Gündem 12" programına telefonla bağlanan Oğuz, saldırıyı gerçekleştiren zanlının 30 Temmuz'da Türkiye üzerinden turist statüsünde KKTC'ye giriş yaptığını açıkladı.

Zanlının ülkeye ilk kez gelmediğini belirten Oğuz, ilk girişini 2018 yılında dört günlüğüne yaptığını, ardından 2025 yılında beş gün, 2026 yılının şubat ayında ise üç günlüğüne KKTC'de bulunduğunu söyledi. Oğuz, son olarak 30 Temmuz'da yeniden adaya giriş yapan zanlının kısa süre sonra saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etti.

"Geliyor, çıkıyor; normal bir turist gibi Türkiye Cumhuriyeti üzerinden giriş yapıyor. Daha sonra bu vahim olay yaşanıyor." diyen Oğuz, olayın yalnızca bireysel bir suç olarak değil, ülke güvenliği açısından da değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.