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72 farklı ülkeden 1567 poker oyuncusu kuzey Kıbrıs'ta

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Merit’in uluslararası poker organizasyonları arasında önemli bir yere sahip olan Merit Poker Noir Series başladı.
72 farklı ülkeden 1567 poker oyuncusu kuzey Kıbrıs'ta

11 gün boyunca devam edecek festival, dünyanın farklı bölgelerinden yüzlerce poker oyuncusunu ve beraberindeki misafirleri Kuzey Kıbrıs’ta bir araya getiriyor.

Organizasyonun başlangıcı itibarıyla 72 farklı ülkeden 1567 poker oyuncusu, aileleri ve beraberindeki konuklarla birlikte toplam 2.160 misafir Kuzey Kıbrıs’a geldi. Festival süresince devam edecek yeni katılımlarla birlikte organizasyon kapsamında ülkeye gelen toplam ziyaretçi sayısının yaklaşık 3000 kişiye ulaşması bekleniyor.

Türkiye, Rusya, İsrail, İran, Lübnan, Ukrayna, Romanya, Almanya, Kazakistan, Azerbaycan, Fransa, Çin, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün ve Katar başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarından gelen misafirler, Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası turizm hareketliliğine önemli katkı sağlıyor.

Özellikle Körfez bölgesinde yaşanan gerilimlerin seyahat planlarını ve bölge turizmini olumsuz etkilediği bir dönemde, 62 ülkeden yaklaşık 2.000 ziyaretçinin Kuzey Kıbrıs’a kazandırılması, organizasyonun uluslararası gücünü ortaya koyan önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Festival kapsamında ülkeye gelen misafirlerin yalnızca konaklama tesislerine değil; ulaşım, restoran, perakende, eğlence ve çeşitli hizmet sektörlerine de doğrudan katkı sağlaması bekleniyor. Uzun süreli konaklamalar ve oyunculara eşlik eden ailelerin gerçekleştirdiği harcamalar, organizasyonun turizm gelirleri üzerindeki etkisini daha da artırıyor.

“Ülkemize ve bölge esnafına katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz”

Merit Poker Başkanı Songül Bekem, organizasyonun Kuzey Kıbrıs turizmi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek şu açıklamada bulundu:

“Turizmin bölgesel gelişmelerden etkilendiği ve uluslararası seyahat hareketliliğinin çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Tüm bu zorluklara rağmen 62 farklı ülkeden yüzlerce oyuncuyu, aileleri ve beraberindeki misafirleri ülkemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Bekem, organizasyonun ekonomik etkisinin yalnızca festivalin düzenlendiği tesisle sınırlı kalmadığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ölçekteki uluslararası organizasyonlar ülkemizin tanıtımına, turizm sektörüne ve bölge esnafına önemli katkılar sağlıyor. Gelen misafirlerimiz konaklamadan ulaşıma, gastronomiden alışverişe kadar birçok alanda ekonomik hareketlilik oluşturuyor. Tüm zorluklara rağmen ülkemiz turizmine ve bölge esnafına katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Uluslararası poker turnuvalarımızı önümüzdeki dönemde daha geniş katılımla, artarak sürdürmeye devam edeceğiz.”

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen oyuncuları aynı çatı altında buluşturan Merit Poker Noir Series, Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesini ve bölgenin önemli bir turizm destinasyonu olma özelliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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