Katle teşebbüs! İşte detaylar...

Lefkoşa'nın Taşkınköy bölgesinde faaliyet gösteren Metropol Süpermarket'te bugün öğle saatlerinde yaşanan bıçaklı saldırı paniğe neden oldu. Bir erkek şahıs, henüz belirlenemeyen bir sebeple bir kadını bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs etti. Saldırgan, olayın ardından aynı bıçakla kendisine zarar verdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay bugün saat 11.45 sıralarında meydana geldi. Tasarrufunda bulundurduğu bıçakla kadına saldıran şahıs, ardından kendi boğazına zarar verdi.

Olayda ağır yaralanan kadın ile saldırgan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her iki yaralının da hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.