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Gazimağusa'da Süpermarketten Hırsızlık: 44 Yaşındaki Zanlı Tutuklandı

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Gazimağusa'da faaliyet gösteren bir süpermarkette meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 44 yaşındaki bir kişi tutuklandı.
Gazimağusa'da Süpermarketten Hırsızlık: 44 Yaşındaki Zanlı Tutuklandı

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, olay 2 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 sıralarında yaşandı. Müşteri olarak süpermarkete giren kimliği meçhul bir şahsın, market içerisinde satışa sunulan çeşitli gıda ürünlerini alarak kasada ödeme yapmadan dışarı çıkardığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak aranan M.G. (44) tespit edilerek tutuklandı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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