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Gazimağusa’da iki saatlik elektrik kesintisi

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Gazimağusa’da bu sabah 8.00-10.00 saatleri arasında geniş bir bölgeyi kapsayan elektrik kesinti olacağını duyurdu.
Gazimağusa’da iki saatlik elektrik kesintisi

Mağusa Trafo Merkezinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle kesintiden etkilenecek yerler şöyle açıklandı:

“Karakeşliler, Meslek Lisesi, Canbulat Ortaokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu, İtfaiye Bölgesi, Namık Kemal Lisesi, Menekşeli Bölgesi, Eski Hastahane, Mahkemeler, Vergi Dairesi, Askeri Tersane, Liman Müdürlüğü, Portofino Hotel, Palm Beach’ten Anıt Çemberine kadar olan bölge ve Suriçi, Palm Beach, Laguna bölgesi, Derinya, Derinya Sınır Kapısı, Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi, Altıok, Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil (eski larnaka yolu başlangıcı) yolu Harnup Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Dima, Şadan Hotel, Canova Benzin ve Baykal Bölgesinin bir bölümü (Elektrik Kurumu Bölgesi), İlarma bölgesi, Harika Mahallesi, Maksim Bölgesi ve Derinya göçmen mahallesi, Antalyalılar Bölgesi, Beşevler, 2.5 mil yolu Akyar sınır kapısına kadar, Ece Un Fabrikası, Patates Ambarları, Boru Fabrikası, Çanakkale bölgesi, Unifin Sitesi, Ayluga, Küçük Sanayi Elektrik Kurumu ambarları bölgesi, Yıkık Kilise Bölgesi, Harika Mahallesi Güney Kısmı ile Gece Kulübü bölgesi, 2.Bölük ve Beşevler’in Güney Kısmındaki Seralar (4 Mil), Maraş sağlık ocağı bölgesi, Kelmen, Gazioğlu Mandıralar ve Sınır Bölgesi”

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